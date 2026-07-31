Алексей Цуканов представлен в должности прокурора Нижегородской области

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин представил Алексея Цуканова в должности прокурора Нижегородской области коллективу прокуратуры и представителям органов власти. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет Федерации Фото: Совет Федерации

В числе приоритетных направлений работы нового прокурора господин Шишкин назвал соблюдение прав участников СВО, защиту прав социально уязвимых граждан, исполнение законодательства в сфере ЖКХ, а также надзор за исполнением нацпроектов и целевым использованием бюджетных средств.

Алексею Цуканову предстоит много работы, отметил губернатор Глеб Никитин. «Мы высоко ценим взвешенный подход органов прокуратуры к надзору за соблюдением законодательства и уверены, что ваш профессиональный, управленческий опыт руководителя федерального уровня станет прочной основой для дальнейшего укрепления законности и правопорядка на нижегородской земле. Надеюсь, что с вашим приходом взаимодействие правительства региона и прокуратуры останется столь же конструктивным, деловым и предметным, как сейчас, и будет только развиваться», — сообщил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», Алексей Цуканов — государственный советник юстиции 3 класса. Работает в прокуратуре с 1997 года, с 2012 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 года занимал должность прокурора Курской области.

Прежний прокурор Нижегородской области Андрей Травкин покинул должность в марте 2026 года.

Владимир Зубарев