Сотрудника нижегородской АНО лишили премии за платные экскурсии городовых

Начальник отдела туристических проектов АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма» (учреждена властями Нижнего Новгорода) Евгений Кульков не смог отсудить премию, которой его лишили из-за махинаций с городовыми. Истец пытался вернуть 78,7 тыс. руб. премии за IV квартал 2025 года и 87,4 тыс. руб. – по итогам года. Из всех сотрудников АНО премии не получил только он, что счел актом трудовой дискриминации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городовые с 2022 года проводят экскурсии в центре Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Городовые с 2022 года проводят экскурсии в центре Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Представитель работодателя в свою очередь сообщил суду, что сотрудника не премировали из-за нарушений, подтвержденных контрольно-ревизионным департаментом: он принимал наличные деньги от подчиненных (городовых) за платные экскурсии в рабочее время. Эти деньги истец передавал директору АНО, но на счет организации они не поступали. Данные обстоятельства истец не отрицал, директор к тому моменту уже был уволен.

По данным ЕГРЮЛ, с марта 2025 года по конец апреля текущего года организацией руководил Григорий Полынин. С конца апреля 2026 года АНО возглавила Наталья Фадеева.

Как писал «Ъ-Приволжье», АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма» с 2025 года продолжила реализацию проекта «Новый городовой» после скандала с частной АНО «Центр туризма и организации безопасности "Горький"». Последняя занималась проектом с 2022 года как единственный участник конкурса на получение бюджетных субсидий. В октябре 2024 года бывшего руководителя АНО «Горький» Глеба Коновалова и директора ЧОП «Боец» Евгения Пономарева обвинили в хищении 13 млн руб. за счет завышения стоимости охраны городовых и пошива мундиров. Фигуранты настаивают, что стоимость услуг охранного агентства была рыночной, а проверки не нашли нарушений в расходовании средств субсидии.

С ноября 2024 года АНО «Горький» руководит Евгений Кульков.

Галина Шамберина