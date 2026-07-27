«Этажи» неспроста

К продаже готовят один из первых в Нижнем Новгороде торговых центров — «Этажи». Его площади за исключением цоколя в 2024 году госпредприятие «Нижегородская областная фармация» приобрела за 700 млн руб. у акционеров группы «Столица Нижний». В ТЦ планировалось разместить мэрию, однако власти отказались от этой идеи в связи с изменением экономической ситуации. Чтобы продать ТЦ как единый объект предстоит выкупить цоколь у ретейлера Spar, объединить четыре земельных участка и передать из муниципальной собственности бывшее бомбоубежище под зданием. Сейчас его стоимость превышает 900 млн руб. Сделка может состояться в 2027 году, предположил министр имущественных отношений Сергей Баринов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

О планах продажи торгового центра «Этажи» сообщил министр имущественных отношений Сергей Баринов на заседании комитета заксобрания по бюджету 27 июля. Сделка может состояться не раньше 2027 года, потому что предстоит консолидировать площади и земельные участки под ТЦ, пояснил господин Баринов.

В конце 2024 года госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) выкупила площади ТЦ у акционеров девелоперской группы «Столица Нижний», построившей его в 2003 году. Как писал «Ъ», региональный оператор в сфере лекарственного обеспечения приобрел 14 тыс. кв. м бывших торговых площадей с первого по шестой этаж за исключением цоколя за 700 млн руб. Ранее здание планировали реконструировать и переселить в него мэрию Нижнего Новгорода из кремля, который хотели превратить в общественно-культурное пространство и искали варианты для переезда различных органов власти. Однако через год мэр Юрий Шалабаев рассказал, что от этой идеи отказались из-за ситуации в экономике, и коммерческие площади оказались в простое.

Госпредприятие проработало альтернативные варианты использования здания. Одним из них гендиректор НОФ Павел Ястребов называл организацию на этой площади медицинского центра или центра деловой активности с дружественными странами. Прежние собственники не исключали, что торговый центр может быть перепрофилирован в технопарк. Однако в итоге НОФ так и не определилось с судьбой ТЦ, посчитав избыточными площади даже для собственной крупнейшей в Нижегородской области сети «Госаптека», госпредприятие попросило у минимущества разрешения на сделку.

Чтобы продать здание, его необходимо зарегистрировать как единый объект, уточнил советник-наставник губернатора, депутат Дмитрий Бедняков. «Для этого предстоит выкупить цокольное помещение у торговой сети Spar, а это вопрос денег и цены. Кроме того, из муниципальной собственности предстоит передать бомбоубежище, которое, по-видимому, придется сначала переоформить в областную собственность», — отметил он. Министр Баринов добавил, что четыре земельных участка под «Этажами» предстоит объединить, прежде чем выставлять здание на торги. Консолидация активов завершится в 2026 году, заверил чиновник.

Сейчас стоимость «Этажей» без учета присоединяемых площадей составляет 911 млн руб., в 2025 году НОФ оценивало свои площади в 950 млн руб. Председатель комитета по бюджету Александр Шаронов подсчитал, что потраченные на покупку 700 млн руб. могли бы дополнительно принести 250 млн руб., если бы вместо сделки с «Этажами» оказались на банковских вкладах. «Все затруднения, связанные с необходимостью консолидации были известны уже давно», — напомнил депутат. Сергей Баринов ответил, что здание приобрели для органов власти, и с учетом необходимости «достаточно серьезных затрат сценарий был развернут в сторону инвестиционной привлекательности». «Есть нюансы, которые держат инвесторов в части решения о покупке. Эти проблемы решаемы», — заверил министр.

Покупка цокольного помещения ретейлера Spar площадью до 3 тыс. кв. м обойдется по верху рынка, полагает генеральный директор IDEМ Екатерина Гресс. «Если предположить, что помещение будет продано с супермаркетом и продолжит генерировать доход, цена выкупа может составить 160-180 тыс. руб. за квадратный метр. Безусловно, выкуп помещений у Spar добавит торговому центру площадей, и оценить объект целиком можно на сумму до 1 млрд руб. Сейчас ТЦ не генерирует доходы, и чем дольше он простаивает, тем меньше можно прогнозировать его успешный перезапуск», — отметила госпожа Гресс. Потенциальными покупателями она назвала инвесторов из Чувашии, которые уже купили ТЦ «Счастье» и «Жар-Птица», застройщиков или инвестиционные фонды.

Роман Рыскаль