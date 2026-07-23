Главные новости за 23 июля. Новороссийск

Администрация Новороссийска внесла изменения в порядок проверки достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов на должности руководителей муниципальных учреждений и лиц, их замещающих. Теперь проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (как самих руководителей, так и их супругов и несовершеннолетних детей) проводится по решению главы Новороссийска на основании распоряжения администрации.

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Анапы, которого обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после нападения безнадзорной собаки на ребенка в Анапе.

Турецкий сухогруз, перевозивший уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, подвергся атаке беспилотника в районе Новороссийска. В результате атаки погиб один член экипажа, еще три человека получили ранения.

Министерство энергетики Республики Казахстан сообщило, что погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановили. В ведомстве пояснили, что решение приняли для обеспечения безопасности судов, экипажей и защиты окружающей среды в акватории Черного моря.