СМИ и партии смогут инициировать проверку доходов чиновников в Новороссийске

Администрация Новороссийска внесла изменения в порядок проверки достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов на должности руководителей муниципальных учреждений и лиц, их замещающих. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Согласно внесенным поправкам, теперь проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (как самих руководителей, так и их супругов и несовершеннолетних детей) проводится по решению главы Новороссийска на основании распоряжения администрации.

Ключевым нововведением стало расширение перечня источников информации, которая может послужить основанием для проведения антикоррупционной проверки. Теперь помимо данных от правоохранительных органов, госорганов и кадровых служб, инициировать проверку могут: постоянно действующие руководящие органы политических партий и общероссийских общественных объединений; Общественная палата РФ и общероссийские средства массовой информации.

Документ, опубликованный 21 июля 2026 года, приводит местные правила проверки в соответствие с обновленным федеральным законодательством, в частности с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Александра Локтионова