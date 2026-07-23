В Краснодарский краевой суд направили дело о госизмене анапчанина

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Анапы, которого обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК РФ). После утверждения обвинительного заключения материалы направили в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 21 по 23 января 2026 года обвиняемый действовал по заданию СБУ. Следствие считает, что фигурант дела собрал и передал технические сведения об уровне сигналов сотовой связи и покрытии сети Интернет на территории Анапы. По версии следствия, эти данные предназначались для использования СБУ против безопасности РФ.

Предварительное расследование по уголовному делу проводил следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю. По итогам расследования прокуратура края утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.

Статья 275 УК РФ, по которой предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

«Ъ-Новороссийск» писал, что житель Новороссийска осужден на 18 лет колонии строгого режима за госизмену по решению Краснодарского краевого суда. Мужчина передавал украинским спецслужбам в мессенджере фото и сведения, полезные для ВСУ, будучи противником властей и СВО.

Мария Удовик