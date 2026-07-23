Казахстан сообщил о временном снижении добычи нефти из-за ограничений КТК

Министерство энергетики Республики Казахстан сообщило, что погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановили. В ведомстве пояснили, что решение приняли для обеспечения безопасности судов, экипажей и защиты окружающей среды в акватории Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По данным министерства, все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии и продолжают работать в штатном режиме. Ведомство отметило, что инфраструктура готова возобновить перевалку нефти сразу после нормализации обстановки.

В Минэнерго Казахстана также сообщили, что из-за ограничений на прием нефти в трубопроводную систему нефтедобывающие компании скорректировали суточные объемы добычи. Ведомство пояснило, что эта мера позволила предотвратить переполнение резервуарных парков и носит исключительно технологический характер. В результате временно снизились объемы добычи нефти.

Министерство сообщило, что продолжает взаимодействовать с руководством Каспийского трубопроводного консорциума, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами. По информации ведомства, стороны проводят постоянные консультации для выработки решений, которые позволят обеспечить безопасное судоходство и как можно быстрее возобновить стабильный экспорт казахстанской нефти на мировые рынки.

«Ъ-Новороссийск» писал, что Казахстан до конца недели приостановит поставки нефти в порт Новороссийска через трубопровод КТК из-за участившихся атак на суда, сообщает Bloomberg. Более 80% нефти республики экспортируется через этот маршрут, и после недавнего удара БПЛА по танкеру Nelsa профильные ведомства рассматривают варианты для сохранения стабильности поставок.

Мария Удовик