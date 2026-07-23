Один человек погиб при атаке на турецкий сухогруз у Новороссийска

Турецкий сухогруз, перевозивший уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, подвергся атаке беспилотника в районе Новороссийска. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным издания, в результате атаки погиб один член экипажа, еще три человека получили ранения. Погибшим оказался 54-летний моряк, который во время удара находился в машинном отделении судна. Двоих пострадавших эвакуировали вертолетом береговой охраны в порт Самсун, где их госпитализировали.

Несмотря на повреждения корпуса и машинного отделения, сухогруз продолжил рейс и прибыл в порт назначения — Трабзон. В порту судно встретил представитель агентства Poyraz Denizcilik, которое обслуживало рейс.

По информации издания Deniz Haber, тело погибшего к настоящему времени остается на борту судна. После его извлечения погибшего планируют направить в Институт судебной медицины в Трабзоне для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как отмечает Sabah, судно следовало под флагом Турции и перевозило груз угля из порта Тамань. Атаку, по данным газеты, совершили в акватории Черного моря в районе Новороссийска.

Мария Удовик