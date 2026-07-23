Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собаки на ребенка в Анапе

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после нападения безнадзорной собаки на ребенка в Анапе Краснодарского края. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Поводом для поручения стали опубликованные в социальных сетях сведения о том, что в июле 2026 года в Анапе безнадзорная собака напала на пятилетнего мальчика и укусила его за руку. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Также в публикациях утверждалось, что в курортной зоне города обитает большое количество агрессивных животных, при этом меры по их отлову не принимаются.

По факту произошедшего следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить доклад о предварительных результатах расследования, а после его завершения — об окончательных выводах по уголовному делу. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее председатель Следственного комитета уже поручал представить доклад по уголовному делу о бездействии при организации отлова безнадзорных собак в поселке отделения № 2 СКЗНИИСиВ. По информации Следственного комитета, стая собак в течение длительного времени регулярно нападала на местных жителей в районе детского сада и остановки общественного транспорта.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в 2026 году владельцам домашних животных в городе-герое выдали 32 предостережения за нарушение требований к обращению с питомцами, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (13). При этом контрольных проверок в городе не проводили из-за отсутствия оснований, а в крае на программу по бездомным животным выделили 178,8 млн руб., проведя 282 надзорных мероприятия с выявлением 51 нарушения.

Мария Удовик