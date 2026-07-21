Главные новости за 21 июля. Новороссийск

В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 45-летняя местная жительница. Под предлогом защиты денежных средств злоумышленники убедили женщину снять накопления, оформить кредит и перевести деньги на подконтрольные им счета. Общий ущерб составил 7,8 млн руб.

Утром в Новороссийске объявляли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 29-летнего жителя Новороссийска, которого обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности.

В Анапе загрузка гостиниц и санаториев составляет около 73%. Всего в крае с начала летнего сезона на курортах края побывали около 3,5 млн человек. Средний уровень бронирования объектов размещения в регионе превышает 60%, причем показатель остается сопоставимым как на морских, так и на предгорных курортах.

Казахстан прекратит поставки нефти в порт Новороссийска по трубопроводу до конца недели. Причиной стали участившиеся атаки на суда в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума.