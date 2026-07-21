Сотрудники УФСБ задержали жителя Новороссийска по делу об оправдании терроризма

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 29-летнего жителя Новороссийска, которого обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

По данным регионального управления ФСБ, задержанный является гражданином России. В ведомстве сообщили, что он придерживался украинской националистической идеологии и с использованием личной учетной записи размещал комментарии в открытом Telegram-канале.

Следствие считает, что опубликованные сообщения содержали оправдание ракетных ударов Вооруженных сил Украины по территории Курской области. В УФСБ отметили, что факты размещения публикаций с провокационным содержанием сотрудники ведомства задокументировали в ходе оперативных мероприятий.

Согласно заключению эксперта, выявленные текстовые сообщения с точки зрения лингвистической квалификации содержат признаки оправдания террористической деятельности. Эти выводы легли в основу уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время расследование продолжается. Санкция ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), по которой проходит фигурант, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в городе-герое местного жителя будут судить за комментарии в мессенджере, где он оправдывал терроризм и призывал к нему, — ему грозит до семи лет колонии. Дело передано в Южный окружной военный суд, расследование вело УФСБ.

Мария Удовик