Казахстан временно остановит экспорт нефти через терминал КТК в Новороссийске

Казахстан временно прекратит поставки нефти в порт Новороссийска по трубопроводу до конца недели. Как сообщает Bloomberg, причиной стали участившиеся атаки на суда в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По информации агентства, судоходные компании начали ограничивать отправку танкеров к объектам КТК из-за опасений за безопасность судов. В результате Казахстан принял решение приостановить поставки нефти по данному маршруту.

Экспорт через инфраструктуру КТК является ключевым направлением для казахстанской нефтяной отрасли. Более 80% нефти из республики поставляется за рубеж через объекты консорциума. При этом Казахстан не имеет собственного выхода к морю, поэтому остановка работы данного маршрута может привести к снижению объемов добычи.

Одним из последних инцидентов стала атака беспилотника на танкер Nelsa 20 июля в районе морского терминала КТК. После попадания БПЛА на судне произошло возгорание, а экипаж эвакуировали. Погрузочные операции после происшествия были остановлены.

Министерство иностранных дел Казахстана заявило о недопустимости атаки на гражданское судно, однако в своем комментарии не стало называть страну, ответственную за произошедшее.

В издании Kazenergy отметили, что дальнейшие атаки на танкеры в Черном море могут привести к изменениям в объемах экспорта нефти из Казахстана. По информации издания, профильные ведомства республики отслеживают ситуацию и рассматривают возможные варианты для сохранения стабильности поставок.

Ситуация с работой терминала КТК остается в центре внимания после серии инцидентов с судами. Ранее Министерство иностранных дел России также выступало с заявлением по поводу атаки на танкер в районе объекта консорциума.

Мария Удовик