Жительница Новороссийска перевела лжесотрудникам госструктур почти 8 млн рублей

В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 45-летняя местная жительница. Под предлогом защиты денежных средств злоумышленники убедили женщину снять накопления, оформить кредит и перевести деньги на подконтрольные им счета. Общий ущерб составил 7,8 млн руб. Об этом сообщили в полиции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, преступники связывались с потерпевшей, представляясь сотрудниками государственных структур. Во время телефонных разговоров они сообщили женщине о якобы произошедшем взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги» и убедили, что денежные средства находятся под угрозой. Для их сохранности аферисты рекомендовали срочно вывести все сбережения со счетов и выполнить дальнейшие инструкции.

Следуя указаниям злоумышленников, женщина отправилась в Москву, где сняла со своих счетов 5 млн руб. После этого она передала наличные деньги курьеру, которого ей указали мошенники.

Вернувшись в Новороссийск, потерпевшая продолжила выполнять требования звонивших. Под их влиянием она оформила кредит, а также заняла деньги у знакомых. Полученные средства женщина перевела на банковский счет, реквизиты которого ей продиктовали мошенники. Таким образом она перечислила еще около 2 млн руб.

Общий размер причиненного ущерба составил 7,8 млн руб. После того как женщина осознала, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

В полиции Новороссийска напомнили, что сотрудники государственных органов, банков и правоохранительных структур не требуют по телефону снимать деньги со счетов, передавать их курьерам или переводить на так называемые безопасные счета. Правоохранители призвали граждан критически относиться к подобным звонкам и не выполнять финансовые операции по указанию неизвестных лиц.

Мария Удовик