Власти Новороссийска предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности при включении сирен и сигнале «Внимание всем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Власти рекомендовали тем, кто находится дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях, окна которых не выходят в сторону моря, либо в комнатах без окон с капитальными стенами. В качестве безопасных мест для укрытия назвали коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые.

Гражданам, которые в момент подачи сигнала окажутся на улице, рекомендовали укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или на подземных парковках. При этом жителей и гостей города предупредили, что использовать автомобиль в качестве укрытия не следует. Также не рекомендуется находиться под стенами многоквартирных домов.

Власти призвали сохранять спокойствие и дождаться официальной отмены сигнала. В сообщении отмечается, что режим угрозы отменят сразу после того, как оперативная обстановка станет безопасной. Жителям и гостям Новороссийска рекомендовали следить за дальнейшими официальными сообщениями.

Мария Удовик