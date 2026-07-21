Отели и санатории в Анапе загружены на 73%

Краснодарский край с начала 2026 года принял более 7,3 млн туристов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, Кубань сохраняет статус одного из наиболее востребованных направлений для отдыха в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

С начала летнего сезона на курортах края побывали около 3,5 млн человек. Средний уровень бронирования объектов размещения в регионе превышает 60%, причем показатель остается сопоставимым как на морских, так и на предгорных курортах. В Анапе загрузка гостиниц и санаториев составляет около 73%.

Туристическую отрасль региона обслуживают почти 11 тыс. гостиниц, отелей, санаториев и гостевых домов, включая около 300 объектов, работающих по системе «все включено». По словам главы края, в текущем сезоне власти делают акцент на обеспечении безопасности, комфорта и качества обслуживания отдыхающих.

В Краснодарском крае продолжается развитие различных направлений туризма, включая событийный, гастрономический, сельский, экологический, промышленный и винный. Это позволяет привлекать гостей не только в летний период, но и в течение всего года.

В текущем сезоне на Кубани работают более 500 пляжей общей протяженностью свыше 115 км, а также доступны более 780 объектов туристического показа. Среди них — сыроварни, пасеки, улиточные и устричные фермы, чайные плантации и форелевые хозяйства. Около 35 виноделен в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также Темрюкском, Крымском и Северском районах проводят экскурсии для туристов.

Кроме того, туристические программы предлагают более 130 предприятий промышленного сектора. Для любителей активного отдыха в регионе подготовлено свыше 350 туристических и около 300 экскурсионных маршрутов. К сезону 2026 года было открыто более 50 новых маршрутов — пеших, велосипедных, конных, водных, автомобильных и мототуристических.

Вячеслав Рыжков