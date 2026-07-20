Главные новости за 20 июля. Сочи

Конкурсный управляющий ООО «Проспект Пушкина» выставил на торги бизнес-центр класса А в центре Сочи, офисное имущество и премиальную бытовую технику. Общая начальная стоимость трех лотов превышает 4,2 млрд руб., аукцион назначили на 12 августа.

20 июля в Сочи и Туапсинском муниципальном округе пройдут плановые работы на объектах электросетевого хозяйства. В связи с этим на ряде улиц и в нескольких населенных пунктах временно ограничат электроснабжение.

В Сочи на станции Солоники пассажирский поезд насмерть сбил 45-летнюю туристку из Удмуртии. По предварительным данным, женщина находилась на железнодорожных путях и не отреагировала на сигналы машиниста, несмотря на примененное экстренное торможение.

Жители части Центрального района Сочи до утра 20 июля оставались без горячего водоснабжения из-за плановых работ на коммунальных сетях. Ограничения действовали до 08:00 и затронули десятки многоквартирных домов на улицах Гагарина, Красноармейской, Роз, Чайковского, Конституции, Цветном бульваре и ряде других адресов.

Железнодорожный вокзал Адлера по итогам первого полугодия 2026 года сохранил лидерство по пассажиропотоку среди крупнейших вокзалов юга России. За шесть месяцев с него отправили 2,8 млн пассажиров, а наибольший рост числа отправлений зафиксировали на станции Тоннельная под Новороссийском (+21%) и в Анапе (+19%).