Туристка из Удмуртии погибла под колесами пассажирского поезда в Сочи

В Сочи транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге. Несчастный случай произошел на станции Солоники, где под пассажирский поезд попала 45-летняя туристка, прибывшая на курорт из Удмуртской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Информация о происшествии поступила в дежурную часть транспортной полиции. После получения сообщения на место направили сотрудников следственно-оперативной группы, которые приступили к установлению обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, машинист пассажирского поезда заметил женщину, находившуюся на железнодорожных путях, и неоднократно подавал звуковые сигналы. Кроме того, он применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. В результате полученных травм 45-летняя жительница Удмуртской Республики скончалась на месте происшествия. По предварительной информации, женщина не отреагировала на предупреждающие сигналы локомотивной бригады.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства произошедшего. После завершения первоначальных процессуальных мероприятий собранные материалы передадут в следственные органы для принятия дальнейшего решения в соответствии с законодательством.

Это не первый подобный случай на объектах железнодорожной инфраструктуры Краснодарского края за последнее время. Ранее, в ночь на 4 июля, на перегоне Саратовская—Псекупс поезд сообщением Адлер—Калининград смертельно травмировал мужчину, находившегося на железнодорожных путях. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В обоих случаях обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Мария Удовик