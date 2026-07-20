До утра 20 июля в Сочи возможны перебои с горячим водоснабжением

Коммунальные службы предупредили жителей Центрального района Сочи о возможных перебоях с горячим водоснабжением. Ограничения будут действовать до 08:00 20 июля и связаны с проведением плановых работ на инженерных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Перебои с подачей горячей воды затронут многоквартирные дома на Цветном бульваре, улицах Гагарина, Красноармейской, Новоселов, Чайковского, Роз, Юных Ленинцев, Московской, Воровского, Конституции, Горького, Северной, Парковой, Цюрупы, Госпитальной и Карла Либкнехта. Также ограничения коснутся домов, расположенных в переулках Гуковском, Рабочем и Заводском.

В перечень вошли десятки адресов. Наиболее масштабные ограничения ожидаются на Цветном бульваре, где работы затронут дома №7, 8, 10–22, 24, 24а, 26–32, 34–36, 38, 40, 42 и 44. На улице Гагарина перебои возможны как в домах начала улицы, так и на участке с домами №18–82. Ограничения также затронут значительное количество жилых домов на улицах Красноармейской, Чайковского, Роз и Конституции.

Кроме того, временные перебои с горячим водоснабжением возможны в домах на улицах Парковой, Северной, Московской, Воровского, Горького, Цюрупы, Госпитальной и Карла Либкнехта, а также в переулках Рабочем, Гуковском и Заводском.

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что ограничения необходимы для выполнения работ на коммунальных сетях. После их завершения подачу горячей воды восстановят в штатном режиме.

По вопросам, связанным с горячим водоснабжением, жители могут обратиться в диспетчерские службы. Для Центрального и Хостинского районов работает телефон 264-30-33, для Адлерского района — 246-66-29, для Лазаревского района — 270-33-39.

Мария Удовик