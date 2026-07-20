Энергетики предупредили об отключениях света в Сочи 20 июля

Плановые производственные работы на объектах электросетевого хозяйства пройдут 20 июля. Для безопасного выполнения мероприятий на энергооборудовании высоковольтной подстанции специалисты временно ограничат электроснабжение на ряде улиц в Сочи и в населенных пунктах Туапсинского муниципального округа, сообщают сочинские электросети

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

С 07:00 до 19:00 отключения затронут село Верхнениколаевское, где без электроэнергии временно останутся улицы Кузнечная, Мостовая, Псебайская, Николаевская, Тульская, Родная, Глициний и переулок Тульский. Также ограничения введут на улицах Интернациональной, Демократической, Цимлянской, Полевой, Урицкого и Таврической.

В Хостинском районе Сочи работы затронут улицы Октября, Адлерскую, Тепличную, Фадеева, Стартовую, Виноградную, Целинную, Плеханова, Леселидзе, Донскую и Механизаторов, а также Виноградный переулок и территорию садоводческого товарищества «Яблонька». Кроме того, временные ограничения коснутся поселка Лоо, где без света останутся улицы Разина, Жигулевская, Прохладная и Керченская, села Шаумяновка на улице Туманяна, поселка Волковка на улице Космической, поселка Буу на улице Октемберянской, а также поселка Лазаревское, где работы проведут на улице Павлова и в переулке Павлова.

С 05:00 до 19:00 электроснабжение ограничат в населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. В перечень вошли село Георгиевское с улицей Садовой и микрорайоном Режет, село Анастасиевка, поселок городского типа Новомихайловский, где отключения затронут улицы Ленина и Строителей, село Кривенковское с улицами Зеленой и Майкопской, поселок Октябрьский, хутора Терзиян, Папоротный, Первая Гунайка и Четвертая Гунайка, а также село Гойтх.

В энергокомпании пояснили, что ограничения необходимы для безопасного проведения работ на энергооборудовании. Получить дополнительную информацию жители могут по телефону горячей линии 8 800 220 0 220.

Мария Удовик