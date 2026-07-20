Вокзал Адлера обслужил 2,8 млн пассажиров за полгода
Железнодорожный вокзал Адлера по итогам первого полугодия 2026 года стал лидером среди крупнейших вокзалов юга России по количеству отправленных пассажиров. За шесть месяцев через него отправились 2,8 млн человек. Всего с крупных вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении за этот период отправили 18,5 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.
Фото: пресс-служба СКЖД
По данным компании, основная нагрузка традиционно пришлась на железнодорожные станции Черноморского побережья. Второе место по числу отправленных пассажиров занял вокзал Ростов-Главный, которым воспользовались 2,2 млн человек. На третьей позиции расположился вокзал Сочи с показателем 2 млн пассажиров. Далее следуют Краснодар-1, где отправили 1,9 млн человек, Кисловодск — 652 тыс., Пятигорск — 642 тыс., Анапа — 637 тыс., Ессентуки — 610 тыс., Новороссийск — 581 тыс., Туапсе — 550 тыс., Лазаревская — 541 тыс., Сириус — 536 тыс., Минеральные Воды — 469 тыс. и Махачкала — 302 тыс. пассажиров.
Наиболее высокие темпы роста пассажиропотока по итогам первого полугодия зафиксировали на станции Тоннельная под Новороссийском. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отправленных пассажиров увеличилось на 21% и достигло 61,7 тыс. человек. Второй по динамике стала Анапа, где пассажиропоток вырос на 19%.
Рост востребованности железнодорожных перевозок сопровождается расширением маршрутной сети. Так, запущенный в июле пассажирский поезд №197/198 сообщением Москва—Адлер перевели на ежедневное курсирование. В Северо-Кавказской железной дороге рассчитывают, что увеличение частоты рейсов позволит частично удовлетворить высокий спрос на перевозки в направлении Черноморского побережья.
Кроме того, ранее начали курсировать новые пассажирские поезда из Санкт-Петербурга через Москву в Анапу. Расширение железнодорожного сообщения происходит на фоне сохраняющегося высокого спроса на поездки к курортам юга России в летний сезон.