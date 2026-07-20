Бизнес-центр в Сочи и спецтехнику банкрота продают за 4,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Проспект Пушкина» Семен Блинник объявил об аукционе по продаже бизнес-центра класса А в центре Сочи, офисного имущества и премиальной техники Kuppersbusch — суммарная начальная стоимость трех лотов превышает 4 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аукцион состоится 12 августа 2026 года на площадке Центра реализации. Заявки принимаются до 10 августа. На продажу выставлены три лота с суммарной начальной стоимостью свыше 4,2 млрд рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проспект Пушкина» зарегистрировано в 2004 году в Краснодарском крае в городе Сочи. Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 1,2 млн руб. Учредитель ЧК ОО ПО Акциям Элсено Инвестментс Лимитед (Кипр). Убыток предприятия за 2025 год составляет 35,9 млн руб.

Лот 1 — бизнес-центр класса А с прилегающей инфраструктурой в центре Сочи по адресу проспект Пушкина, д. 14. В его состав входят 45 нежилых помещений общей площадью более 7 тыс. кв. м, 6 машино-мест и право аренды земельного участка (кад. номер 23:49:0302012:30) площадью 787,2 кв. м. Объекты находятся в залоге у ПАО «Совкомбанк». Начальная цена — 3,87 млрд руб.

Лот 2 — незаложенное движимое имущество из сочинского офиса: мебель, сантехника, строительные смеси, светильники и бытовая техника — 241 наименование. Начальная цена — 18,7 млн руб.

Лот 3 — 255 единиц премиальной бытовой техники немецкого бренда Kuppersbusch (варочные панели, винные холодильники, кофемашины, духовые шкафы) в заводской упаковке. Техника хранится в Краснодаре по адресу Восточный обход, д. 239, стр. Б, пом. 1102. На нее действует гарантийный срок 36 месяцев с февраля 2025 года, однако организатор не гарантирует реализацию гарантии. Начальная цена — 33,4 млн руб.

Торги проводятся в форме аукциона с закрытой подачей ценовых предложений. Задаток для участия составляет 10% от начальной цены каждого лота и перечисляется на счет ООО «Проспект Пушкина» в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк». Победитель обязан оплатить имущество в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. При отказе от сделки задаток не возвращается. Если к торгам будет допущен единственный участник, договор заключается с ним по заявленной им цене. Получателем средств за реализованное имущество выступает ООО «Агрокомплекс Иванисово».

Осмотр объектов проводится дважды в неделю: лоты 1 и 2 — по адресу проспект Пушкина, д. 14 в Сочи; лот 3 — по месту хранения в Краснодаре. Техника осматривается исключительно снаружи, без вскрытия упаковки.

Полномочия конкурсного управляющего подтверждены решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.12.2025. Семен Блинник является членом Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Тат Гаспарян