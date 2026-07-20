Бизнес-центр в Сочи и спецтехнику банкрота продают за 4,2 млрд рублей
Конкурсный управляющий ООО «Проспект Пушкина» Семен Блинник объявил об аукционе по продаже бизнес-центра класса А в центре Сочи, офисного имущества и премиальной техники Kuppersbusch — суммарная начальная стоимость трех лотов превышает 4 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Аукцион состоится 12 августа 2026 года на площадке Центра реализации. Заявки принимаются до 10 августа. На продажу выставлены три лота с суммарной начальной стоимостью свыше 4,2 млрд рублей.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проспект Пушкина» зарегистрировано в 2004 году в Краснодарском крае в городе Сочи. Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 1,2 млн руб. Учредитель ЧК ОО ПО Акциям Элсено Инвестментс Лимитед (Кипр). Убыток предприятия за 2025 год составляет 35,9 млн руб.
Лот 1 — бизнес-центр класса А с прилегающей инфраструктурой в центре Сочи по адресу проспект Пушкина, д. 14. В его состав входят 45 нежилых помещений общей площадью более 7 тыс. кв. м, 6 машино-мест и право аренды земельного участка (кад. номер 23:49:0302012:30) площадью 787,2 кв. м. Объекты находятся в залоге у ПАО «Совкомбанк». Начальная цена — 3,87 млрд руб.
Лот 2 — незаложенное движимое имущество из сочинского офиса: мебель, сантехника, строительные смеси, светильники и бытовая техника — 241 наименование. Начальная цена — 18,7 млн руб.
Лот 3 — 255 единиц премиальной бытовой техники немецкого бренда Kuppersbusch (варочные панели, винные холодильники, кофемашины, духовые шкафы) в заводской упаковке. Техника хранится в Краснодаре по адресу Восточный обход, д. 239, стр. Б, пом. 1102. На нее действует гарантийный срок 36 месяцев с февраля 2025 года, однако организатор не гарантирует реализацию гарантии. Начальная цена — 33,4 млн руб.
Торги проводятся в форме аукциона с закрытой подачей ценовых предложений. Задаток для участия составляет 10% от начальной цены каждого лота и перечисляется на счет ООО «Проспект Пушкина» в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк». Победитель обязан оплатить имущество в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. При отказе от сделки задаток не возвращается. Если к торгам будет допущен единственный участник, договор заключается с ним по заявленной им цене. Получателем средств за реализованное имущество выступает ООО «Агрокомплекс Иванисово».
Осмотр объектов проводится дважды в неделю: лоты 1 и 2 — по адресу проспект Пушкина, д. 14 в Сочи; лот 3 — по месту хранения в Краснодаре. Техника осматривается исключительно снаружи, без вскрытия упаковки.
Полномочия конкурсного управляющего подтверждены решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.12.2025. Семен Блинник является членом Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».