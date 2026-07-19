Главные новости за 13-19 июля. Ростов-на-Дону и область

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о нелегальных рынках в Аксайском районе. Виновными признаны 15 человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, предприниматель Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры. Фигурантам назначено от 7,5 года до 17 лет лишения свободы.

В Таганроге на специализированный полигон вывезли 250 мешков загрязненного нефтепродуктами песка — около 7 т. В акватории порта выставили боновые заграждения для локализации возможных утечек. Власти заключили договор со специализированной организацией для сбора, обезвреживания и утилизации отходов нефтепродуктов.

Медианная стоимость квадратного метра в строящихся в Ростове-на-Дону новостройках в июне составила 181 тыс. руб. При этом медианная стоимость квадратного метра в готовых квартирах от девелоперов снизилась до 137 тыс. руб.

Доходная и расходная части бюджета Ростовской области увеличились на 3,8 млрд руб. С учетом принятых поправок параметры областного бюджета на 2026 год составят: по доходам — 332 млрд руб., по расходам — 361,5 млрд руб.

Запуск скоростного судна «Метеор 120Р-7» на маршруте Ростов-на-Дону — Таганрог отложен на неопределенный срок. Об этом сообщили в СПК Дон. Причинами стали участившиеся атаки беспилотников и приостановка судоходства по Азово-Донскому каналу.

В Ростовской области волонтеров и казаков привлекут к дежурству на автозаправочных станциях для помощи людям и обеспечения порядка. Кроме того, власти намерены отрегулировать камеры фото- и видеофиксации перед заправками на выделенных полосах, чтобы исключить штрафы для автомобилистов в очередях за бензином.

По итогам первого полугодия средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в Ростовской области выросла до 1,72 млн рублей, что на 10,8% выше значения начала года. При этом средний объем предложения в первом полугодии 2026 года был на 29% выше аналогичного периода годом ранее.

Суд в Ростове-на-Дону признал заместителя генерального директора подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Николая Борисова виновным в причастности к мошенничеству на сумму более чем 2,2 млрд руб. Ему назначено три года и десять месяцев колонии общего режима, а также штраф 500 тыс. руб. и запрет занимать определенные должности в течение трех лет после освобождения.

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Ростовская область заключила ряд соглашений с Воронежской и Омской областями по обмену опытом в сфере инноваций и роботизации. Ожидается, что партнерство с Воронежской областью позволит до 2030 года заключить минимум три новых контракта между предприятиями на 1,1 млрд руб.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении задержанных, открывших стрельбу у ресторана в центре Ростова. Вечером в субботу между двумя посетителями ресторана в центре Ростова произошел конфликт. Мужчины вышли на улицу, подрались и начали стрелять из травматического оружия. Один из участников потасовки был ранен и госпитализирован. Также травмы получил охранник заведения, однако от госпитализации он отказался