Оборонзаказ вышел сроком

Суд в Ростове-на-Дону признал заместителя генерального директора подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Николая Борисова виновным в причастности к мошенничеству на сумму более чем 2,2 млрд руб. Ему назначено три года и десять месяцев колонии общего режима, а также штраф 500 тыс. руб. и запрет занимать определенные должности в течение трех лет после освобождения. Рассмотрение уголовных дел в отношении еще четверых фигурантов, в том числе собственников предприятия, продолжается.

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Советский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор в отношении заместителя генерального директора ООО «10-ГПЗ» Николая Борисова. Он признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, совершенном организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Фигуранту назначено три года и десять месяцев колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.

Завод ООО «10-ГПЗ», специализирующийся на производстве шариковых и роликовых подшипников, был зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 2020 году с уставным капиталом 5 млн руб. В 2020–2024 годах предприятие заключило контракты на поставку продукции в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, владельцы и руководители завода, включая Николая Борисова, систематически завышали стоимость подшипников. Общий ущерб государству и 16 предприятиям оценивается в 2,2 млрд руб.

Николая Борисова судили отдельно от других фигурантов, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. В прениях государственный обвинитель попросил назначить господину Борисову четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, а также штраф 700 тыс. руб.

В мае этого года Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в мошенничестве директора по финансам ООО «10-ГПЗ» Феликса Захарцова — ему было назначено четыре года и три месяца колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб. В июне суд приговорил бывшего генерального директора 10-ГПЗ Александра Дьяченко к трем годам десяти месяцам колонии и такому же штрафу. Как и Николай Борисов, оба фигуранта признали вину в полном объеме.

Отдельно в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение дела по аналогичному обвинению владельцев предприятия — Людмилы Кулешовой, ее сына (бывшего замглавы Росстандарта) Алексея Кулешова и его двоюродного брата Романа Волкова. Вместе с ними судят бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, господин Сухомлин получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

В конце июня стало известно, что Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества собственников ООО «10-ГПЗ» на сумму 199,6 млрд руб. СМИ сообщали, что в перечень изъятых активов вошли три подшипниковых завода и складские комплексы «Элма».

Кристина Федичкина