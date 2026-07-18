Предприятия Дона привлекли более 1,1 млрд рублей на «Иннопроме-2026»

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Ростовская область заключила ряд соглашений с Воронежской и Омской областями по обмену опытом в сфере инноваций и роботизации. Ожидается, что партнерство с Воронежской областью позволит до 2030 года заключить минимум три новых контракта между предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Среди крупных проектов — инвестиционное соглашение с заводом «Красный котельщик» (Таганрог) на сумму свыше 400 млн руб. На предприятии начнут выпускать насосные агрегаты для энергетики, они заменят импортные аналоги и обеспечат стабильную работу энергосистем, а также создадут новые рабочие места.

Еще одно соглашение подписано с ООО «ЭКТ»: в Азове появится производственный комплекс парфюмерно-косметической продукции. Инвестиции превысят 750 млн руб., объем выпуска достигнет 14 млн единиц в год, будет создано порядка 175 рабочих мест.

Наталья Белоштейн