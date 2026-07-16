Доходы и расходы Ростовской области увеличились на 3,8 млрд рублей

Доходная и расходная части бюджета Ростовской области увеличились на 3,8 млрд руб. Соответствующие поправки в региональный бюджет 2026 года депутаты утвердили на внеочередном 34-м заседании Законодательного собрания Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, с начала года фактический прирост доходов областного бюджета по сравнению с прошлым 2025 годом составил 8,5 млрд руб. Есть прогноз, что областной бюджет дополнительно получит еще как минимум 2,3 млрд руб.

Помимо роста налоговых поступлений, регион получил поддержку из федерального бюджета в размере 1,5 млрд руб. Кроме того, на федеральном уровне принято решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам и переносе сроков погашения оставшейся суммы, что позволило перераспределить средства на первоочередные нужды.

Часть дополнительных ассигнований направят на выплаты участникам специальной военной операции, организацию медицинской и социальной помощи участникам СВО и членам их семей, обеспечение льготников бесплатными лекарствами, а также на информатизацию системы здравоохранения. Второе направление расходов — инфраструктурные проекты.

С учетом принятых поправок параметры областного бюджета на 2026 год составят: по доходам — 332 млрд руб., по расходам — 361,5 млрд руб.

Мария Хоперская