В Ростове квадратный метр в готовой новостройке дешевле чем в строящейся на 24%

Медианная стоимость квадратного метра в строящихся в Ростове-на-Дону новостройках в июне составила 181 тыс. руб. При этом медианная стоимость квадратного метра в готовых квартирах от девелоперов снизилась до 137 тыс. руб. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании «Яндекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным Яндекс поиска по квартирам, в июне количество предлагаемых к продаже квартир в строящихся новостройках Ростова-на-Дону выросло на 7,6%. Медианная полная стоимость квартиры увеличилась на 2,5%, до 7,9 млн руб., а медианная стоимость квадратного метра составила 181 тыс. руб. «Основу предложения формирует комфорт-класс, на который приходится 82,5% новостроек. Еще 15,8% рынка занимает бизнес-класс»,— отметили в пресс-службе «Яндекса».

Количество предложений о продаже готового жилья от девелоперов выросло на 13,7%. Такие квартиры в июне были заметно доступнее строящихся: медианная стоимость квадратного метра составляла 137 тыс. руб., а полная стоимость квартиры снизилась на 2,6% до 6,4 млн руб.

На первичном рынке жилья в городах России с населением более 500 тыс. человек в июне медианная стоимость квадратного метра достигла 178 тыс. руб. Медианная стоимость квадратного метра в уже введенных новостройках в среднем составила 175 тыс. руб., что на 1,5% ниже, чем в еще возводимых домах. Объем предложения строящегося жилья увеличился на 9,1%, а количество лотов от девелоперов в уже сданных проектах выросло на 6,6% за месяц.

Кристина Федичкина