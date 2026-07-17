С береговой линии в Таганроге вывезли 7 тонн загрязненного нефтью песка

В Таганроге на специализированный полигон вывезли 250 мешков загрязненного нефтепродуктами песка — около 7 т. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», через несколько дней после атаки беспилотников на мазутный терминал в районе Богудонии обнаружили следы вещества, похожего на нефтепродукты. Специалисты отобрали пробы воды, почвы и вещества для лабораторных исследований. 15 июля на берегу провели уборку береговой линии. На следующий день, 16 июля, волонтеры снова зафиксировали нефтепродукты на побережье. При повторном совместном обследовании через два часа, как следует из сообщения Светланы Камбуловой, побережье оказалось чистым.

Сейчас в акватории порта выставили боновые заграждения для локализации возможных утечек. Власти заключили договор со специализированной организацией для сбора, обезвреживания и утилизации отходов нефтепродуктов. Продолжается также ежедневный мониторинг акватории и береговой линии.

Константин Соловьев