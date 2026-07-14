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«Метеор 120Р-7» пока не выйдет на маршрут «Ростов—Таганрог» из-за атак дронов

Запуск скоростного судна «Метеор 120Р-7» на маршруте Ростов-на-Дону — Таганрог отложен на неопределенный срок. Об этом сообщили в СПК Дон. Причинами стали участившиеся атаки беспилотников и приостановка судоходства по Азово-Донскому каналу.

Фото: СПК «Дон»

Фото: СПК «Дон»

Судно к работе готово: оно прошло переоборудование, усиление конструкций и переквалификацию для эксплуатации в смешанном режиме река-море. Тем не менее провести необходимые испытания на маршруте пока невозможно. Специалистам предстоит проверить работу оборудования, оценить состояние фарватера и выполнить тестовую швартовку в Таганроге.

Ситуацию дополнительно осложнил пожар на нефтеналивном терминале в Таганроге: его последствия для портовой инфраструктуры еще предстоит оценить. Возобновление пассажирских перевозок станет возможным только после стабилизации обстановки и восстановления условий для безопасного движения судов.

Мария Хоперская

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