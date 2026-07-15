Рынки обернулись колонией

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о нелегальных рынках в Аксайском районе. Виновными признаны 15 человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, предприниматель Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры. Фигурантам назначено от 7,5 года до 17 лет лишения свободы. По версии следствия, с 2000 года члены группы зарабатывали на незаконной работе рынков на землях фонда перераспределения Аксайского района. После возбуждения дела в 2021 году пять площадок были закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пролетарский районный суд Ростова признал 15 фигурантов дела о нелегальных рынках в Аксайском районе виновными в преступлениях. Экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, обвиняемый в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) приговорен к 17 годам колонии и штрафу 4 млн руб. Такой же срок и штраф 4,4 млн руб. назначен предпринимателю Кариму Бабаеву, которого следствие считает организатором преступного сообщества. Его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры осуждены на сроки от 16 до 7,5 лет лишения свободы.

Судебный процесс начался в июле 2026 года, на скамье подсудимых находились 16 человек, позже одна из фигуранток скончалась. Интересы обвиняемых представляли более 30 адвокатов. Заседания проходили в здании Ростовского гарнизонного военного суда, поскольку в Пролетарском райсуде не нашлось зала, который смог бы вместить всех участников процесса.

По версии обвинения, с 2000 года члены группы незаконно завладели землями фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Для обустройства рынков было использовано шесть участков площадью 19,1 га кадастровой стоимостью более 426 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко в суде на оглашении приговора

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко в суде на оглашении приговора

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Первый подозреваемый — глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко — был задержан в середине апреля 2021 года в Кисловодске. Вскоре после ареста чиновника около 3,5 тыс. сотрудников полиции, УФСБ и Росгвардии провели масштабную спецоперацию на рынках «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз», «Строительный», «Овощной» и «Классик» в Аксайском районе. В итоге первые пять площадок были закрыты. Почти 1,5 тыс. торговцев пришлось искать новые места для работы. Спустя несколько месяцев, в ноябре 2021 года, был задержан предприниматель Карим Бабаев.

Помимо Виталия Борзенко и Карима Бабаева, по делу о незаконных рынках были арестованы в разное время директор Аксайского рынка Иван Ситько, сыновья Карима Бабаева Вадим и Эдуард Бабаевы, бухгалтеры Любовь Хакало и Ирина Сукач, бывший заместитель прокурора Аксайского района Татьяна Васильева, замглавы администрации по вопросам экономики Аксайского района Андрей Ремизов и начальник отдела по контролю за торговлей и защите прав потребителей администрации Анатолий Свириденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпринимателя Карима Бабаева следствие считает организатором преступного сообщества

Фото: Василий Дерюгин Предпринимателя Карима Бабаева следствие считает организатором преступного сообщества

Фото: Василий Дерюгин

Расследование дела было завершено летом 2022 года, несколько месяцев участники знакомились с его материалами. Местного жителя Тураба Исаева судили отдельно. Он полностью признал вину. В октябре 2022 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к четырем годам и десяти месяцам колонии по статьям об участии в преступном сообществе и незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Остальные фигуранты не признали себя виновными. Их адвокаты намерены обжаловать приговор.

Кристина Федичкина