Рынки обернулись колонией
В Ростове-на-Дону огласили приговор 15 фигурантам дела о незаконных рынках
Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о нелегальных рынках в Аксайском районе. Виновными признаны 15 человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, предприниматель Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры. Фигурантам назначено от 7,5 года до 17 лет лишения свободы. По версии следствия, с 2000 года члены группы зарабатывали на незаконной работе рынков на землях фонда перераспределения Аксайского района. После возбуждения дела в 2021 году пять площадок были закрыты.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пролетарский районный суд Ростова признал 15 фигурантов дела о нелегальных рынках в Аксайском районе виновными в преступлениях. Экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, обвиняемый в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) приговорен к 17 годам колонии и штрафу 4 млн руб. Такой же срок и штраф 4,4 млн руб. назначен предпринимателю Кариму Бабаеву, которого следствие считает организатором преступного сообщества. Его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры осуждены на сроки от 16 до 7,5 лет лишения свободы.
Судебный процесс начался в июле 2026 года, на скамье подсудимых находились 16 человек, позже одна из фигуранток скончалась. Интересы обвиняемых представляли более 30 адвокатов. Заседания проходили в здании Ростовского гарнизонного военного суда, поскольку в Пролетарском райсуде не нашлось зала, который смог бы вместить всех участников процесса.
По версии обвинения, с 2000 года члены группы незаконно завладели землями фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Для обустройства рынков было использовано шесть участков площадью 19,1 га кадастровой стоимостью более 426 млн руб.
Бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко в суде на оглашении приговора
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Первый подозреваемый — глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко — был задержан в середине апреля 2021 года в Кисловодске. Вскоре после ареста чиновника около 3,5 тыс. сотрудников полиции, УФСБ и Росгвардии провели масштабную спецоперацию на рынках «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз», «Строительный», «Овощной» и «Классик» в Аксайском районе. В итоге первые пять площадок были закрыты. Почти 1,5 тыс. торговцев пришлось искать новые места для работы. Спустя несколько месяцев, в ноябре 2021 года, был задержан предприниматель Карим Бабаев.
Помимо Виталия Борзенко и Карима Бабаева, по делу о незаконных рынках были арестованы в разное время директор Аксайского рынка Иван Ситько, сыновья Карима Бабаева Вадим и Эдуард Бабаевы, бухгалтеры Любовь Хакало и Ирина Сукач, бывший заместитель прокурора Аксайского района Татьяна Васильева, замглавы администрации по вопросам экономики Аксайского района Андрей Ремизов и начальник отдела по контролю за торговлей и защите прав потребителей администрации Анатолий Свириденко.
Предпринимателя Карима Бабаева следствие считает организатором преступного сообщества
Фото: Василий Дерюгин
Расследование дела было завершено летом 2022 года, несколько месяцев участники знакомились с его материалами. Местного жителя Тураба Исаева судили отдельно. Он полностью признал вину. В октябре 2022 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к четырем годам и десяти месяцам колонии по статьям об участии в преступном сообществе и незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).
Остальные фигуранты не признали себя виновными. Их адвокаты намерены обжаловать приговор.