Главные новости за выходные 18–19 июля

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения, в Электростали пострадали более 50 человек, один из них скончался в больнице. Атаке также подверглись жилой дом во Владимире и нефтебаза в Ногинске. Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким заявила, что окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим сотрудникам. WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов.

Сборная Англии со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче ЧМ за третье место. Вечером 19 июля состоится финальный матч между Аргентиной и Испанией.

Иранские власти 18 июля сняли с себя обязательства выполнять положения меморандума об урегулировании конфликта с США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 18 июля посетил командный пункт группировки «Запад». Там он заявил о взятии населенного пункта Ленина в ДНР. На следующий день Минобороны РФ отчиталось о взятии села Вольное в Днепропетровской области Украины.

Братьев Эндрю и Тристана Тейтов задержали в Майами. Прокуратура Великобритании предъявила блогерам новые обвинения и потребовала их экстрадиции. Братьев обвиняют в изнасиловании и торговле людьми.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к Конституции, которая позволяет отстранить его от должности. Срок его полномочий истекал в 2029 году.

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче за Суперкубок России по футболу в серии пенальти со счетом 3:2, основное время матча закончилось вничью 1:1. «Зенит» завоевал трофей в десятый раз за свою историю.

Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Широкую известность получил благодаря выпуску передачи «Пятое колесо» с Сергеем Курехиным от 1991 года, где последний проводил псевдодокументальное расследование о том, что Ленин — гриб.

Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла в возрасте 59 лет. В этот понедельник стало известно, что у нее диагностировали агрессивную форму рака мозга.