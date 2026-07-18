Иран подтвердил отказ от соблюдения меморандума с США
Иранские власти сняли с себя обязательства выполнять положения меморандума об урегулировании конфликта с США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
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«Мы приостановили действие наших обязательств, не выполняем их и заняты защитой страны», — заявил дипломат (цитата по Tasnim).
В середине недели господин Гарибабади уже сообщал о фактическом прекращении действия соглашения. Он говорил, что меморандум «больше не существует».
Документ был подписан 18 июня, он должен был лечь в основу мирного договора между странами. В начале июля стороны возобновили взаимные атаки. По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп уже уведомил Конгресс, что страна снова находится в состоянии войны.
Иран считает, что США нарушили свои обязательства, возобновив морскую блокаду Ирана, что и стало причиной отказа Тегерана от меморандума. До этого момента иранские власти ожидали от американской стороны сигналов о готовности к прямым переговорам по ядерной сделке и обсуждали условия возобновления диалога, среди которых были отказ от угроз и максимального давления, а также гарантии выполнения соглашений.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный 18 июня, должен был стать основой для проведения мирных переговоров, предусматривая прекращение боевых действий и снятие блокады Ормузского пролива. Однако, несмотря на эти договоренности, стороны возобновили взаимные атаки уже 8 июля. Ранее Иран уже заявлял, что не может вести прямые переговоры с США, пока те придерживаются политики угроз и санкций, допуская диалог только через посредников.