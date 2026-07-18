Иран подтвердил отказ от соблюдения меморандума с США

Иранские власти сняли с себя обязательства выполнять положения меморандума об урегулировании конфликта с США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronald Zak / AP Фото: Ronald Zak / AP

«Мы приостановили действие наших обязательств, не выполняем их и заняты защитой страны», — заявил дипломат (цитата по Tasnim).

В середине недели господин Гарибабади уже сообщал о фактическом прекращении действия соглашения. Он говорил, что меморандум «больше не существует».

Документ был подписан 18 июня, он должен был лечь в основу мирного договора между странами. В начале июля стороны возобновили взаимные атаки. По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп уже уведомил Конгресс, что страна снова находится в состоянии войны.