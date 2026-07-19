В США по обвинениям в изнасиловании и торговле людьми задержали братьев Тейт

Братьев Эндрю и Тристана Тейтов задержали в Майами. Прокуратура Великобритании предъявила блогерам новые обвинения и потребовала их экстрадиции.

В пресс-релизе Королевской прокуратуры Великобритании написано, что Эндрю Тейту предъявлено 32 новых пункта обвинений. Среди них семь пунктов обвинения в изнасиловании, по три — в организации или содействии торговли людьми для сексуальной эксплуатации и нанесении телесных повреждений, а также 19 дополнительных обвинений в преступлениях, связанных с непристойными изображениями ребенка и экстремальной порнографией.

Тристану Тейту предъявлен один пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта — в изнасиловании, три пункта — в организации или содействии торговли людьми для сексуальной эксплуатации. Прокуратура уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 годы. Ранее братьям Тейт уже был предъявлен 21 пункт уголовных обвинений.

Как передает The New York Post, Служба маршалов США задержала братьев Тейт в Майами возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта. Эндрю Тейт должен был провести там турнир по боям на кулаках.

Эндрю Тейт известен как четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу. После завершения спортивной карьеры он основал сеть вебкам-студий. Тристан Тейт — бывший двукратный чемпион Европы по кикбоксингу. Широкую известность они получили как «блогеры-женоненавистники». В 2024 году им были предъявлены уголовные обвинения в Румынии.