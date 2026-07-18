«Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Суперкубок России — это ежегодное национальное соревнование, которое является первым трофеем нового футбольного сезона. В нем традиционно встречаются чемпион Российской Премьер-Лиги и обладатель Кубка России. В последние годы «Зенит» демонстрирует стабильно высокие результаты в этом турнире, неоднократно его выигрывая, в том числе в 2023 году, когда команда победила московский ЦСКА в серии пенальти со счетом 5:4, и в 2024 году, обойдя «Краснодар» со счетом 4:2, завоевав таким образом девятый трофей в своей истории. Тогда «Зенит» также сделал «золотой дубль», став чемпионом страны и обладателем Кубка.

В предыдущие годы матчи за Суперкубок вызывали большой интерес, собирая значительное количество зрителей на стадионах. Например, игра 2023 года между «Зенитом» и ЦСКА на «Ак Барс Арене» в Казани собрала 40 тысяч зрителей. При этом для посещения Суперкубка России в 2023 году не требовалась карта болельщика, однако уже на 2025 год Министерство спорта сообщило об обязательности Fan ID для этого события, так как ему присвоен статус межрегионального соревнования.

За прошедшие годы в Суперкубке России участвовали различные команды. Например, в 2018 году в Нижнем Новгороде играли ЦСКА и «Локомотив». В 2022 году «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0, завоевав свой седьмой Суперкубок. В 2025 году трофей в Казани должны были разыграть «Краснодар» и ЦСКА, где Краснодар был представителем победителя Премьер-лиги, а ЦСКА — обладателем Кубка России. А уже в 2026 году ожидается, что Суперкубок пройдет 12 июля также в Казани, где за трофей будут бороться «Краснодар» и московский ЦСКА.

Турнир проводится Российским футбольным союзом, который принимает решения о месте проведения матчей. За право принимать Суперкубок по футболу претендовали разные города, включая Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Калининград и Казань. В некоторых случаях, например, в 2025 году, место проведения выбиралось между Казанью, Самарой и Нижним Новгородом, при этом Казань была выбрана несмотря на то, что Нижний Новгород считался фаворитом.