Умер журналист Сергей Шолохов
Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его пасынок Всеволод Москвин.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова»,— написал он на странице в «ВКонтакте». Причина смерти не раскрывается, дату и место похорон сообщат позднее.
Сергей Шолохов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, потом аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.
На телевидении начал работать в 1987 году. Широкую известность получил благодаря выпуску передачи «Пятое колесо» с Сергеем Курехиным от 1991 года, где последний проводил псевдодокументальное расследование о том, что Ленин — гриб. Кроме того, вел передачу о культуре «Тихий дом».
Был женат на писательнице Татьяне Москвиной. Она умерла в 2022 году.
В 2025 году (текущая дата: 2026-07-18) умерло множество известных людей, в том числе деятелей медиа. Среди тех, кто ушел из жизни, были телеведущий Юрий Николаев, умерший в возрасте 76 лет, российский журналист Алексей Ходорыч, скончавшийся в 50 лет, и российский телеведущий Андрей Егоршев, который умер в Италии в 59 лет. Также в Санкт-Петербурге на 69-м году жизни умер журналист Дмитрий Синочкин.
Значительное число журналистов, включая военных корреспондентов, погибли в зоне проведения боевых действий. С февраля 2022 года (текущая дата: 2026-07-18) потери среди российских журналистов в зоне СВО составили более 30 человек. Среди них — корреспонденты «Известий» Александр Федорчак и Сергей Еремин, корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева, журналист News.ru Никита Цицаги, корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов и военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев. В числе погибших также был офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов.
Союз журналистов России (СЖР) неоднократно поднимал вопрос о необходимости увековечивания памяти погибших военкоров и поддерживает создание памятника в их честь. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил правительственные премии журналистам, освещавшим события в зоне боевых действий. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о намерении обратиться в международные организации, включая ООН и ОБСЕ, в связи с гибелью российских журналистов, подчеркивая, что существующие механизмы защиты представителей СМИ в зонах конфликтов устарели.