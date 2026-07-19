Президент Венгрии согласился уйти в отставку

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к Конституции, которая позволяет отстранить его от должности. Срок его полномочий истекал в 2029 году.

Поправку, которая позволяет досрочно отстранить президента, предложил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, занявший этот пост в мае. 13 июля 139 из 199 депутатов парламента поддержали поправку в Конституцию и отставку Тамаша Шуйока.

Господин Шуйок в видеообращении заявил, что не согласен с содержанием поправки. По его словам, она станет «позорным историческим примером злоупотребления политической властью». При этом он подписал документ, указав: «Закон для меня — основа всего».

Bloomberg в июне писало, что Петер Мадьяр намерен добиться отставки Тамаша Шуйока – сторонника бывшего премьера Виктора Орбана. Сам господин Мадьяр говорил, что господин Шуйок утратил доверие граждан.