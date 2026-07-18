Ким высказалась о компенсациях продавцам Wildberries после атак БПЛА на склады
Глава ООО «РВБ» (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяна Ким заявила, что маркетплейс обсуждает возможность компенсации продавцам за товар, утраченный в результате атаки БПЛА на склады в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали.
Основатель Wildberries Татьяна Ким
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах, — написала госпожа Ким в Telegram. — Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки».
Детали она пообещала сообщить позже. Пока что товары, которые хранились на атакованных БПЛА складах, «временно сняты с продажи».
Сегодня в соцсетях появились многочисленные комментарии продавцов Wildberries, которые жалуются на многомиллионные убытки из-за пожаров на складах. По словам селлеров, с начала июля вступила в силу новая оферта, по которой маркетплейс освобожден от ответственности в случае атак БПЛА. Аналогичные правила, согласно сообщениям, также ввел Ozon.
Заявление о возможности компенсаций продавцам маркетплейса Wildberries ранее делала Татьяна Бакальчук, ныне известная как Татьяна Ким, после аналогичного инцидента. В январе 2024 года на складе Wildberries в Шушарах произошел крупный пожар. Тогда Wildberries пообещал компенсировать продавцам стоимость поврежденных или утраченных товаров, а покупателям — вернуть деньги за утраченные заказы. К августу 2024 года компания выплатила 34,9 млрд рублей, что составило 95% от общего ущерба селлерам.
Пожар в Шушарах стал одним из крупнейших в истории российских маркетплейсов. В результате происшествия никто не погиб, пострадали два человека. После пожара Wildberries оперативно искал новые логистические мощности в Петербурге, арендуя временные склады у других компаний. Склад в Шушарах был полностью восстановлен и получил разрешение на ввод в эксплуатацию спустя полтора года после пожара, в июле 2025 года.