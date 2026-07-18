Ким высказалась о компенсациях продавцам Wildberries после атак БПЛА на склады

Глава ООО «РВБ» (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяна Ким заявила, что маркетплейс обсуждает возможность компенсации продавцам за товар, утраченный в результате атаки БПЛА на склады в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Wildberries Татьяна Ким

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Основатель Wildberries Татьяна Ким

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах, — написала госпожа Ким в Telegram. — Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки».

Детали она пообещала сообщить позже. Пока что товары, которые хранились на атакованных БПЛА складах, «временно сняты с продажи».

Сегодня в соцсетях появились многочисленные комментарии продавцов Wildberries, которые жалуются на многомиллионные убытки из-за пожаров на складах. По словам селлеров, с начала июля вступила в силу новая оферта, по которой маркетплейс освобожден от ответственности в случае атак БПЛА. Аналогичные правила, согласно сообщениям, также ввел Ozon.