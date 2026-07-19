Сборная Англии со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче ЧМ за третье место

Сборная Англии со счетом 6:4 обыграли команду Франции в матче чемпионата мира по футболу за третье место. Для англичан третье место на ЧМ стало лучшим результатом за 60 лет.

Первый тайм завершился со счетом 4:0 в пользу Англии. Голы забили Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18) и Букайо Сака (37; 45+1). На 87-й минуте Букайо Сака забил еще один гол с пенальти. Шестой гол забил Джуд Беллингем на восьмой минуте дополнительного времени второго тайма.

В сборной Франции голы забили Килиан Мбаппе (48; 66), Брадли Баркола (54) и Усман Дембеле (90+6) . Мбаппе по итогам матча забил свой 22-й гол на мировых первенствах и установил новый бомбардирский рекорд, обойдя аргентинца Лионеля Месси с 21 голом.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча начнется в 22:00 мск 19 июля.