СКР возбудил дела после атак на склады Wildberries в Котовске и Электростали

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте после атак Вооруженных сил Украины на логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Атаки произошли в ночь на 18 июля. На местах работают следователи и криминалисты СКР. Специалисты проведут экспертизы обнаруженных обломков БПЛА.

При ударе по складу Wildberries в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену. Пострадали 25 человек. Из них 23 госпитализированы, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В Электростали, по данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 24 человека.