Герасимов проверил работу группировки войск «Запад»

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Он отметил ее успехи в продвижении в Донецкой Народной Республике и поставил дальнейшие задачи, сообщила пресс-служба Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

С докладом выступил генерал-полковник Сергей Кузовлев, а также командующие объединениями и командиры боевых соединений. Они отчитались о результатах выполнения боевых задач.

По словам господина Герасимова, группировка войск «Запад» сейчас наступает по всей зоне ответственности. Ее главной задачей он назвал взятие территории ДНР под контроль совместно с группировками «Южная» и «Центр». Кроме того, он вручил награды военнослужащим.