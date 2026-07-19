Умерла вокалистка рок-группы L7 Дженнифер Финч

Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла в возрасте 59 лет. О ее смерти коллектив сообщил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Финч умерла 18 июля. В этот понедельник стало известно, что у нее диагностировали агрессивную форму рака мозга.

Весной L7 объявили, что в октябре отправятся в прощальный тур «The Last Hurrah» («Последнее ура»). Как пишет Rolling Stone, после обнаружения у Финч онкологического заболевания она отказалась от участия, но попросила коллег по группе отправиться в тур без нее.

L7 — американская женская рок-группа, играющая гранж, панк и альтернативный рок. Песня Pretend We're Dead с их третьего студийного альбома часто звучала на американских альтернативных радиостанциях и вошла в топ-10 чарта Billboard Modern Rock в 1992 году. Всего выпустили семь студийных альбомов.

Дженнифер Финч родилась 5 августа 1966 года в Лос-Анджелесе. Музыкальную карьеру начала в середине 1980-х, играла на басу в женской рок-группе Pagan Babies (тогда называлась Sugar Babydoll) с Кортни Лав и Кэт Бьелланд. К L7 присоединилась в 1986 году.

Покинула группу в 1996 году, после чего занялась сольной карьерой и продюсированием. С L7 воссоединилась в 2014 году. Финч также снималась в кино, с 13 лет увлекалась фотографией, было несколько выставок.