Герасимов сообщил о взятии населенного пункта Ленина в ДНР

Российские подразделения в зоне СВО взяли под контроль населенный пункт Ленина в ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад», заявили в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

«Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого», — сообщил господин Герасимов.

Также глава Генштаба привел данные по другим населенным пунктам: