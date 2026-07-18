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Герасимов сообщил о взятии населенного пункта Ленина в ДНР

Российские подразделения в зоне СВО взяли под контроль населенный пункт Ленина в ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад», заявили в Минобороны.

Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

«Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого», — сообщил господин Герасимов.

Также глава Генштаба привел данные по другим населенным пунктам:

  • ведутся уличные бои в Подлимане,
  • продолжается установление контроля над городом Красный Лиман,
  • передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку,
  • после взятия Пискуновки войска вышли на окраины Николаевки,
  • идут бои в Доброполье и Анновке.
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