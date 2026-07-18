Герасимов сообщил о взятии населенного пункта Ленина в ДНР
Российские подразделения в зоне СВО взяли под контроль населенный пункт Ленина в ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад», заявили в Минобороны.
Фото: Минобороны России
«Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого», — сообщил господин Герасимов.
Также глава Генштаба привел данные по другим населенным пунктам:
- ведутся уличные бои в Подлимане,
- продолжается установление контроля над городом Красный Лиман,
- передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку,
- после взятия Пискуновки войска вышли на окраины Николаевки,
- идут бои в Доброполье и Анновке.