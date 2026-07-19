WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов

WB Банк поддержит пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) продавцов Wildberries. Речь идет, в том числе, об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе RWB (РВБ).

«WB Банк объявляет о запуске комплекса мер поддержки для продавцов Wildberries, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры компании в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область)»,— отметили в пресс-службе.

WB Банк предоставит малому и среднему бизнесу до шести месяцев отсрочки погашения долга. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни. Для получения отсрочки продавцам нужно подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Для восполнения утерянных товарных запасов продавцам также пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга.

Сбер также запустил меры поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ в Электростали и Котовске. Банк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов. Подать заявку можно в интернет-банке «СберБизнес». Сбер бесплатно консультирует пострадавших продавцов по вопросам страхования. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, сообщили в пресс-службе банка.

В ночь на 18 июля БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. В Электростали погиб один человек, более 50 пострадали.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что на ближайшие 45 дней со дня поставки компания вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. Такие меры поддержки предприниматель предложила после атаки БПЛА. Она также допустила, что продавцы смогут получить компенсации за утраченные из-за происшествия товары.