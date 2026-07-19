WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов
WB Банк поддержит пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) продавцов Wildberries. Речь идет, в том числе, об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе RWB (РВБ).
«WB Банк объявляет о запуске комплекса мер поддержки для продавцов Wildberries, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры компании в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область)»,— отметили в пресс-службе.
WB Банк предоставит малому и среднему бизнесу до шести месяцев отсрочки погашения долга. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни. Для получения отсрочки продавцам нужно подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Для восполнения утерянных товарных запасов продавцам также пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга.
Сбер также запустил меры поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ в Электростали и Котовске. Банк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов. Подать заявку можно в интернет-банке «СберБизнес». Сбер бесплатно консультирует пострадавших продавцов по вопросам страхования. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, сообщили в пресс-службе банка.
В ночь на 18 июля БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. В Электростали погиб один человек, более 50 пострадали.
Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что на ближайшие 45 дней со дня поставки компания вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. Такие меры поддержки предприниматель предложила после атаки БПЛА. Она также допустила, что продавцы смогут получить компенсации за утраченные из-за происшествия товары.
Меры поддержки пострадавших от атак, подобных произошедшим на складах Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, уже внедрялись ранее. В частности, для жителей приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей, чье имущество пострадало или кто был вынужден эвакуироваться, Банк России рекомендовал кредиторам предоставлять отсрочки по кредитам до шести месяцев. В некоторых случаях, например, при утрате трудоспособности, присвоении инвалидности или гибели человека, возможно полное или частичное прощение долга.
В Белгородской области для предпринимателей, чей бизнес пострадал от обстрелов, предлагались льготные кредиты под 1% годовых и гранты на строительство, ремонт или приобретение оборудования. Также, начиная с 2026 года, продлеваются кредитные каникулы и вводятся налоговые льготы для участников специальной военной операции, что демонстрирует системный подход к поддержке в подобных ситуациях.
В целом, страхование от рисков террористических актов, диверсий и атак БПЛА за последние годы превратилось в отдельный сегмент рынка с высокой убыточностью. Страховщики отмечают значительный рост выплат по этим рискам, что связано с увеличением количества и дальности атак БПЛА, а также использованием боевых ракет. Чаще всего страдают предприятия топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и критическая инфраструктура. Это привело к ужесточению условий страхования, повышению тарифов и требованию более детальной информации об объектах.
В случаях, когда национальные страховые пулы или емкости отсутствуют, а государственные гарантии не могут быть предоставлены мгновенно, оперативная поддержка бизнеса затруднена. Это подчеркивает важность своевременного формирования механизмов поддержки в условиях новых вызовов, с которыми столкнулся рынок.