Главные новости за 13 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Росимущество в третий раз выставило на торги активы шести дорожно-строительных предприятий Кубани по иску Генпрокуратуры к экс-депутатам Вороновскому и Дорошенко: начальная цена лота — 11,48 млрд руб., шаг аукциона — 114,8 млн руб. Две предыдущие попытки продажи не состоялись из-за отсутствия заявок, прием заявок завершится 17 июля, итоги — 21 июля.

В Новороссийске произошел сбой в работе чат-бота для выдачи талонов на топливо — система не выдержала более 20 тыс. одновременных запросов при лимите 30 в секунду, сервис приостановили. Власти предложили запись по телефону, а с 14 июля эта АЗС первой в крае перейдет на отпуск бензина только по талонам, живая очередь отменяется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обращаться за разъяснениями по ситуации с судоходством в Азовском море в Министерство транспорта, отметив, что этот вопрос находится в ведении ведомства. Напомним, 8 и 9 июля в акватории Таганрогского залива в результате атак БПЛА повреждения получили 4 гражданских танкера, пострадали 2 члена экипажа, разлива нефтепродуктов удалось избежать, так как суда следовали порожними.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об активизации ЦИПсО и росте числа ботов в соцсетях и мессенджерах, цель которых — дестабилизация обстановки на полуострове. Он призвал крымчан доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации, подчеркнув, что с 2014 года в регионе не было межнациональных конфликтов.

В Краснодарском краевом суде гособвинение запросило пожизненное заключение в колонии особого режима для троих фигурантов дела об убийстве аниматоров Чубко и Мостыко, а также штрафы от 500 до 700 тыс. руб. Присяжные признали их виновными в мае 2026 года — нападение произошло в ночь на 28 апреля 2023 года, когда аниматоры остановились на трассе из-за поломки.