Чат-бот для выдачи талонов на бензин в Новороссийске не выдержал числа обращений

Мэрия Новороссийска объяснила причину сбоя в работе чат-бота в мессенджере «Макс», через который горожане должны получать талоны на топливо на АЗС «Роснефти» в Цемдолине. По данным властей, систему перегрузил поток обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В момент открытия онлайн-записи одновременно поступило более 20 тыс. запросов. При этом мессенджер «Макс» допускает не более 30 обращений в секунду, из-за чего работа чат-бота была приостановлена. В городской администрации добавили, что сервис возобновит работу после снижения нагрузки.

В качестве альтернативы горожанам предложили записываться по телефону горячей линии: 8-8617-64-64-05. Власти также попросили жителей не дублировать запросы в чат-боте: повторные обращения и частые обновления, по словам представителей мэрии, лишь усугубляют ситуацию.

Новая схема реализации топлива начнет действовать с 14 июля на АЗС «Роснефть» по адресу: ул. Ленина, 143б. Это первая заправка в Краснодарском крае, переходящая на отпуск бензина исключительно по талонам. Онлайн-запись открылась 13 июля в 12:00 и будет проводиться ежедневно. С этого момента обслуживание в живой очереди прекращается, а заправиться вне временного слота, указанного в талоне, не получится. Талоны привязываются к номеру телефона и автомобиля и выдаются не чаще одного раза в сутки. При опоздании талон аннулируется, однако оформить новый можно на ближайшее доступное время.

Наталья Решетняк