Песков перенаправил вопросы о судоходстве в Азовском море в Минтранс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обращаться за разъяснениями по ситуации с судоходством в Азовском море непосредственно в Министерство транспорта. С соответствующим заявлением представитель Кремля выступил в ходе сегодняшнего общения с представителями СМИ, комментируя вопрос о возможных ограничениях на проход судов в акватории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Непосредственно вопрос о судоходстве в Азовском море — это прерогатива Министерства транспорта. Я рекомендую вам обратиться туда»,— цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

Восьмого июля в результате удара беспилотных летательных аппаратов в акватории Таганрогского залива повреждения получили два гражданских танкера, которые следовали в направлении Ростова-на-Дону. Суда следовали порожними, поэтому разлива нефтепродуктов удалось избежать. В результате атаки пострадали два члена экипажа. Они получили легкие ранения, один из моряков был госпитализирован, второму помощь оказали на месте. На следующий день в Азовском море были вновь атакованы два танкера. Они получили механические повреждения. Пострадавших в результате произошедшего нет. Экипажи судов эвакуированы.

Наталья Решетняк