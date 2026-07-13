Прокуратура запросила пожизненные сроки для обвиняемых в убийстве аниматоров на Кубани

В Краснодарском краевом суде 13 июля прошло очередное заседание по громкому делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Государственное обвинение потребовало отправить всех троих фигурантов в колонию особого режима до конца их жизни, передает корреспондент «Кубань 24» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Демьян Кеворкьян

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Обвиняемый Демьян Кеворкьян

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Речь идет о Демьяне Кеворкьяне, Анатолии Двойникове и Араме Татосяне. В дополнение к основному наказанию прокуратура настаивает на крупных штрафах: Кеворкьян должен будет выплатить 700 тыс. руб.; Татосян — 600 тыс. руб.; Двойников — 500 тыс. руб.

В мае 2026 года коллегия присяжных признала подсудимых Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна виновными в убийстве Чубко и Мостыко и похищении их денег. Сейчас в суде идет обсуждение последствий вердикта.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, возвращавшиеся с праздничного мероприятия в ночь на 28 апреля 2023 года, остановились на трассе из-за поломки автомобиля. В этот момент на них напали злоумышленники, которыми руководил недавно вернувшийся из заключения Демьян Кеворкьян.

Александра Локтионова