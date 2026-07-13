Активы дорожных предприятий из дела экс-депутата Вороновского в третий раз выставили на торги

Росимущество в третий раз выставило на торги активы дорожно-строительных предприятий Краснодарского края, ранее обращенные в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. Начальная стоимость единого лота составляет 11,48 млрд руб., следует из данных портала «ГИС Торги», пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На продажу выставлены 100% долей в компаниях «АНТ», «Красноармейское ДРСУ», «Северское ДРСУ», «Арма-Лайн», «Инжтех», а также 98-процентная доля в производственно-коммерческой фирме «Дорожно-транспортная компания». Все предприятия находятся под управлением новороссийской компании «Стройюгрегион» и реализуются единым лотом. Шаг аукциона установлен в размере 114,8 млн руб.

Прием заявок завершится 17 июля, итоги торгов планируется подвести 21 июля. Две предыдущие попытки реализовать активы по той же начальной цене были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Активы были обращены в федеральную собственность по решению Центрального районного суда Сочи, который в феврале 2026 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим депутатам Государственной думы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко. Ответчиками по делу также выступали еще 28 физических лиц, которых суд счел связанными с экс-депутатами. Дорожно-строительные компании участвовали в процессе в качестве третьих лиц.

Вячеслав Рыжков