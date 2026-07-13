Активы дорожных предприятий из дела экс-депутата Вороновского в третий раз выставили на торги
Росимущество в третий раз выставило на торги активы дорожно-строительных предприятий Краснодарского края, ранее обращенные в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. Начальная стоимость единого лота составляет 11,48 млрд руб., следует из данных портала «ГИС Торги», пишет «Интерфакс».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На продажу выставлены 100% долей в компаниях «АНТ», «Красноармейское ДРСУ», «Северское ДРСУ», «Арма-Лайн», «Инжтех», а также 98-процентная доля в производственно-коммерческой фирме «Дорожно-транспортная компания». Все предприятия находятся под управлением новороссийской компании «Стройюгрегион» и реализуются единым лотом. Шаг аукциона установлен в размере 114,8 млн руб.
Прием заявок завершится 17 июля, итоги торгов планируется подвести 21 июля. Две предыдущие попытки реализовать активы по той же начальной цене были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Активы были обращены в федеральную собственность по решению Центрального районного суда Сочи, который в феврале 2026 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим депутатам Государственной думы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко. Ответчиками по делу также выступали еще 28 физических лиц, которых суд счел связанными с экс-депутатами. Дорожно-строительные компании участвовали в процессе в качестве третьих лиц.