Аксенов заявил о попытках ЦИПсО раскачать ситуацию в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о резкой активизации информационно-психологических подразделений противника (ЦИПсО), нацеленной на дестабилизацию обстановки на полуострове. По словам руководителя региона, в последнее время фиксируется рост активности ботов в мессенджерах и соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

«Мы фиксируем активную работу ЦИПсО: абсолютно во всех чатах, во всех комментариях есть боты»,— написал Сергей Аксенов в своем Мах-канале.

Глава Крыма обратился к жителям полуострова с призывом критически относиться к распространяемой информации и доверять исключительно официальным источникам. Особое внимание он уделил попыткам противника расшатать межнациональное согласие в регионе.

«Уважаемые крымчане, прошу вас реагировать на информацию только из официальных источников и не допустить раскачки ситуации, прежде всего в части межнациональных отношений»,— подчеркнул он.

Господин Аксенов отдельно обратился к так называемым «ждунам» — тем, кто, по его словам, надеется на изменение политической ситуации. Глава республики заверил, что эти ожидания беспочвенны.

«Всем ждунам разных национальностей хочу сказать: вы ничего не добьетесь. Крымчане были объединены, у нас с 2014 года не было ни одного конфликта на межнациональной почве. Уверен, что и в дальнейшем не будет. Нам хватит выдержки, терпения и понимания»,— резюмировал Сергей Аксенов.

Александра Локтионова