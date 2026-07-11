Главные новости за 11 июля. Ростов-на-Дону и область

В ночь на 11 июля 2026 года беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе — один матрос технического судна погиб, более полутора десятков БПЛА уничтожили средства противовоздушной обороны, угрозы разлива метанола с поврежденного танкера нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Жертвой нападения стал матрос технического судна — он погиб на месте. Раненых среди экипажей нет.

Ростовский суд отправил под стражу 44-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к гибели трех человек в таганрогском частном доме, — следствие продолжает устанавливать его роль в преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Региональная служба по тарифам Ростовской области утвердила новые розничные цены на природный газ для населения и отдельных категорий потребителей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. С 1 октября 2026 года для жителей, использующих газовую плиту для приготовления пищи либо газовый водонагреватель для нагрева воды, цена составит 10,22 руб. за кубометр. Если в квартире одновременно работают газовая плита и колонка при отсутствии центрального горячего водоснабжения, тариф установили на уровне 10,08 руб. за кубометр. Для отопления газом, а также для выработки электроэнергии с помощью котельных и другого оборудования в общей долевой собственности в многоквартирных домах цена достигнет 9 903 руб. за 1 тыс. кубометров.

Власти Ростовской области полностью завершили тушение пожаров в Таганроге, Азове и Азовском районе, вспыхнувших в результате массированных ударов беспилотников в ночь на 10–11 июля, эвакуированные жители возвратились домой, а режим беспилотной угрозы на территории региона отменен. Губернатор региона Юрий Слюсарь через свой Telegram-канал объявил о полном устранении всех очагов возгорания, охвативших Таганрог, Азов и прилегающий Азовский район.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сотрудники полиции задержали жителя Краснодара, перевозившего в необорудованном фургоне 1,6 тонны бензина для последующей реализации по завышенным ценам, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Северо-Кавказская железная дорога объявила о сбоях в работе пригородного сообщения между Ростовом-на-Дону и Азовом. 11 июля четыре электрички не дойдут до конечных станций — перевозчик отменил движение на отрезке Кулешовский — Азов сразу в обоих направлениях. Причиной назвали технические обстоятельства, не уточнив их характер.

Имущественный комплекс законсервированной «Шахты Ростовской» — 61 объект недвижимости, шесть прав аренды земельных участков и более 330 единиц движимого имущества — выставлен на открытый аукцион с начальной ценой 275,4 млн руб. в рамках дела о банкротстве, которое ведет Арбитражный суд Ростовской области, следует из опубликованных данных Единого федерального реестра банкротств.