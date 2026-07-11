Ростовские полицейские изъяли 1,6 тонны нелегального топлива у краснодарца

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сотрудники полиции задержали жителя Краснодара, перевозившего в необорудованном фургоне 1,6 тонны бензина для последующей реализации по завышенным ценам, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Краснодарский водитель схемой обхода ограничений привлек внимание донской полиции. Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщила о задержании гражданина из Краснодара, осуществлявшего несанкционированную транспортировку горючего через территорию региона. Инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе.

По данным ведомства, в кузове грузового фургона, не приспособленного для перевозки пожароопасных материалов, находились восемь металлических бочек объемом по 200 литров каждая с бензином — суммарно около 1,6 тонны. Топливо предназначалось для сбыта жителям сопредельных территорий по ценам, существенно превышающим рыночные.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный действовал не стихийно, а по заранее отработанной схеме. На протяжении целой недели он закупал бензин на автозаправочных станциях в Горячем Ключе и Краснодаре при негласном содействии операторов АЗС. Подобная тактика позволяла дробить объем покупок и тем самым уходить от введенных системных лимитов на отпуск нефтепродуктов. Бочки, использовавшиеся для хранения горючего, не отвечали требованиям ГОСТ в части противопожарной безопасности, что создавало дополнительную угрозу для окружающих.

Все изъятое топливо вместе с транспортным средством помещено на специализированную охраняемую стоянку. В отношении водителя возбуждено административное производство.

Задержание произошло на фоне введенных 10 июля региональными властями ограничений на реализацию горючего. Эти меры призваны в условиях топливного кризиса за счет частных потребителей обеспечить снабжение социально значимых отраслей экономики Ростовской области. Согласно установленным нормативам, владельцы легковых автомобилей могут единовременно приобрести не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива. Для грузового транспорта и спецтехники потолок по дизелю определен на уровне 200 литров, а для автобусов на межрегиональных маршрутах — 300 литров.

Станислав Маслаков